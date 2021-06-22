Advertisements

السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) 2021


السبكي: تقنية التشخيص الرقمي للأورام السرطانية تساعد في الكشف المبكر عن الإصابة وتنقذ حياة الكثيرين



أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الرعاية الصحية ستكون أول منشآة صحية تستخدم تقنية الديجيتال باثولوجي (التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة) في مصر، والتي تعزز دقة تشخيص الأورام والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) 2021، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبمشاركة كبرى الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا الصحية وأحدث منتجات الأجهزة الطبية وآخر التقنيات والحلول الرقمية التي يشهدها العالم في مجالات تقديم الرعاية الصحية، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام).

وشملت مشاركة الدكتور أحمد السبكي، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي لهذا العام 2021، تفقده عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الطبية وصناعة أجهزة الأشعة والتصوير والتشخيص الطبي الرقمي، للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تخص الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المتطورة للربط الإلكتروني بين الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة، وكذلك التعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التطبيب عن بُعد والتصوير الطبي والتشخيص الرقمي للأمراض، والذي يسهم في اكتشاف العديد من الأمراض مبكرًا وسرعة علاجها أو التقليل من مضاعفاتها بصورة أكثر دقة في التشخيص والعلاج.

كما أنه من المقرر زيارة الدكتور أحمد السبكي والوفد المرافق له خلال فترة فعاليات آراب هيلث 2021، لأكبر المدن الطبية المتطورة والمجمعات الطبية المتكاملة ومركز الذكاء الاصطناعي بدبي، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات مع عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية ورقمنة الخدمات، وكذلك للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال المبادرات والبرامج الصحية وتعزيز الصحة الرقمية.

ومن المقرر أيضًا، استعراض أهم المشاريع التي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ومنها التجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة، وما حققته الهيئة من ريادة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وكذلك استعراض تجربة التحول الرقمي للخدمات الصحية بالهيئة خاصة في ظل جائحة كورونا لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى، إضافة إلى ما أنجزته الهيئة في مبادرة (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية والتي تستهدف استقدام الوافدين من دول العالم الخارجي للعلاج، وذلك بما تمتلكه مستشفيات الهيئة من كوادر طبية وإدارية وتجهيزات وتقنيات طبية على أعلى مستوى لعلاج المرضى بأحدث الإرشادات والبروتوكولات والممارسات العلاجية المعتمدة دوليًا.

يشار إلى أن الدكتور أحمد السبكي يشارك فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) 2021 بدبي، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي مدير إدارة المشروعات الهندسية، حيث يستضيف آراب هيلث صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويًا آلاف الزوار من جميع الدول العربية والأوروبية والأفريقية والأسيوية والولايات المتحدة، بما يسلطه من الضوء على أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا ورقمنة الخدمات الصحية وصناعة الأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية، وكذلك استعراض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية عالميًا.
السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها
السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها
السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها
السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها
السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها
السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها
السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها
السبكي يعلن هيئة الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل أكرم توفيق لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ ثلث ساعة

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ ساعة و 20 دقيقة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

"القومي للاتصالات" يكشف تفاصيل المبادرة المتكاملة لذوي الهمم (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

09:02 ص

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

08:30 ص

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى