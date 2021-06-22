Advertisements

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-6-2021

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-6-2021

سعر طن حديد عز يسجل 14600 جنيه.

سعر طن حديد بشاي يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد العتال يسجل 14450 جنيها.

سعر طن حديد المراكبي يسجل 14300 جنيه.

سعر طن حديد المصريين يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد العشري يسجل 14300 جنيه .

سعر طن حديد مصر يسجل 14300 جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر حديد مربع فارغ في مصر سعر حديد مربع فارغ سعر حديد عز اليوم للمستهلك سعر حديد عز اليوم فى مصر سعر حديد عز اليوم سعر حديد عز سعر حديد سابك اليوم سعر حديد سابك سعر حديد بشاي اليوم سعر حديد اليوم سعر حديد المصريين اليوم سعر حديد الكريتال سعر حديد العتال اليوم سعر حديد العتال سعر حديد الراجحي سعر حديد الخرده سعر حديد الخردة اليوم في مصر سعر حديد الخردة اليوم سعر حديد التسليح في مصر سعر حديد التسليح اليوم في مصر

أخبار تهمك

"القومي للاتصالات" يكشف تفاصيل المبادرة المتكاملة لذوي الهمم (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل أكرم توفيق لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

09:02 ص

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

08:30 ص

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى