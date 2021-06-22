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جولة ختامية محسومة على مستوى الصعود مشتعلة بمنطقة الهبوط بالقسم الثالث بالدقهلية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق فى الرابعة عصر اليوم مباريات الجولة 30 والختامية للمجموعة التاسعة بالقسم الثالث والتى تضم أندية الدقهلية حيث تقام 7 مواجهات مشتعلة على مستوى الهبوط بعدما حسم شيكو الصعود للقسم الثانى منذ الجولة الماضية وهبوط أندية دقادوس و المنزلة و عمال المنصورة للقسم الرابع فيما يتبقى مقعد رابع للهبوط لم يحسم بين 5 أندية تسعى للبقاء.

شباب منية سمنود يستضيف على ملعبه شيكو الصاعد للممتاز ب بطلا للمجموعة فى مباراة يديرها تحكيميا وليد عبدالرازق ، بينما يستضيف نبروه على ملعبه فريق مياه الدقهلية فى مباراة يديرها تحكيميا محمد إبراهيم كابو.

شبان بدواى يحل ضيفا على كهرباء طلخا فى مباراة لاتقبل القسمة على اثنين ويديرها تحكيميا وائل فرحان ، عمال المنصورة يستضيف شربين فى مباراة يديرها تحكيميا سيد شعبان.

المنزلة يستضيف السنبلاوين فى مباراة يديرها تحكيميا شريف حسن ، دقادوس يستضيف شباب الأمير فى مباراة يديرها تحكيميا أحمد أبوالفتوح ، بلقاس يستضيف الخيارية فى مباراة يديرها تحكيميا محمد السيد سليمان.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

1 شيكو 64 نقطة
2 نبروه 60 نقطة
3 بلقاس 53 نقطة
4 ميجاسبورت 41 نقطة
5 مياه الدقهلية 39 نقطة
6 شربين 38 نقطة
7 شباب الأمير 37 نقطة
8 كهرباء طلخا 36 نقطة
9 السنبلاوين 36 نقطة
10 شباب الخيارية 36 نقطة
11 منية سمنود 35 نقطة
12 شبان بدواى 33 نقطة
13 عمال المنصورة 27 نقطة
14 إتحاد المنزلة 14 نقطة
15 دقادوس 9 نقاط

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