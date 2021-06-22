محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية2021



كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2021بنسبة نجاح 33.33 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالب، كما تم اعتماد نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 51 طالب وعدد الناجحين 46 طالب، وكذا تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6 % وتقدم للإمتحان 6504 طالب وحضر 5602 طالب، فيما تم إعتماد نتيجة إمتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو2021 بنسبة نجاح 100 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 141 طالب.



ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكدًا علي ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2021 بنسبة نجاح 75.88 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث صرح الأستاذ أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 71 ألف و849 طالب وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 71 ألف 706 طالب وعدد الناجحين 54 ألف و409 طالب.