عبد المنعم الجمل: نماذج شبابية في السلطتين التنفيذية والتشريعية حققت نجاح كبير

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية وأن يكون لهم دور فعال في كافة قضايا المجتمع.





جاء ذلك خلال الملتقي القيادي لسكرتارية الشباب بالنقابة العامة لشباب شمال الدلتا والذي يضم محافظات (كفر الشيخ _ الإسكندرية _ البحيرة)، والذي عقد بمحافظة الإسكندرية.





وأشار الجمل، إلى أن الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على فرص لم تتح له من قبل، موضحا أن هناك نماذج شبابية كبيرة استطاعت أن تثبت جدارتها.





وأوضح رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن المجالس النيابية (النواب _ الشيوخ) ضمت عدد لا بأس به من القيادات الشبابية، فضلا عن وجودهم كذلك في السلطة التنفيذية سواء كانوا نواب محافظين أو وزراء.





وقال الجمل: تجربة وجود الشباب في بعض المناصب القيادية أثبتت جدارة الشباب وقدرتهم على تحقيق النجاح، مشددا على الشباب أهمية استغلال الفرصة التي أتاحتها الدولة لتحقيق مزيدا من التقدم والنجاح.





وأوضح الجمل، أن المحليات تمثل أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك دورها الرقابي، لذلك فإن وجود الشباب بها في منتهى الأهمية.





من جانبه أشار عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، إلى أهمية تجربة وجود الشباب في المناصب القيادية ومشاركتهم في اتخاذ القرار، مشددا على أهمية استمرار تقديم الدعم اللازم لهم للمشاركة بفعالية الحياة السياسية.





من جانبه أكد محمود بخاطره، سكرتير الشباب بالنقابة العامة، أهمية استمرار جهود الدولة في تأهيل الشباب من خلال عقد دورات تدريبية في كافة القطاعات المختلفة.





وأشار إلى أن المنتديات الفكرية والمؤتمرات تساهم بصورة فعالة في رفع كفاءة الشباب وزيادة خبراتهم لتأهيلهم للمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية.



