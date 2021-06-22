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استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء عن استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق المحيطة بالمصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتى تعتبر من أهم الطرق التى تشهد أعمال تطوير حاليا نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية، حيث يأتي ذلك في إطار استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق ببورسعيد ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية وتجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وأوضح محافظ بورسعيد أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو، لتحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد
استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد
استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد
استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد
استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد
استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد
استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد
استمرار أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمصانع بجنوب بورسعيد

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