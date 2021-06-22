اعتقال 4 إرهابيين من داعش فى محافظة الموصل العراقية

اعتقلت خلية الإعلام الأمني فى العراق، اليوم الثلاثاء، 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة وتعاون المواطنين، تمكنت عناصر شرطة نينوى من إلقاء القبض على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتل، فيما يسمى بـ" ديوان الجند والمعسكرات العامة"، خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الموصل.

وأوضح البيان، أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.