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زكي فطين عبد الوهاب عن إصابته بورم في المخ :"تعاملت مع الألم بشكل طبيعي"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تحدث الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن تفاصيل إصابته بورم في المخ، وعن الأعراض التي ظهرت عليه قبل الإصابة، مُضيفًا :"شعرت بألم في ركبتي فظننت إنه بسبب قلة الحركة، وبدأت أمشي لكن شعرت بعد ذلك إني غير متزن، فذهبت للطبيب وطلب مني إجراء أشعة، وبعدها اكتشفت وجود ورم من الدرجة الرابعة منتشر في المخ، وفي المنطقة المسؤولة عن الاتزان".

وقال زكي فطين عبد الوهاب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أنه شعر بالغضب بعد علمه أول يوم لكن بعد ذلك تعامل مع الأمر بشكل طبيعي ".

وأشار زكي فطين عبد الوهاب إلى أنه بدأ في عمل جلسات علاج بأشعة كلية على المخ، استمرت حوالي 15 جلسة على مدار 3 أسابيع، كل أسبوع 5 جلسات، مُضيفًا:" اليوم خضعت للجلسة السادسة، وبعد ذلك سأخضع لأشعة أخرى بالصبغة على المخ لكي يعرفوا مدى الاستجابة، ثم بعد ذلك انتظر 4 أو 5 أيام لإجراء أشعة بالصبغة على الرئة كي يتأكدوا غير متضررة"  .

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