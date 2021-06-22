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عضو "صحة النواب": توفير علاج لمرضى ضمور العضلات خطوة ممتازة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تسجيل أول دواء للمواطنين مصابى مرضى ضمور العضلات وتوفيره بسوق الدواء المصرى خطوة ممتازة وإنجاز كبير وله آثار إيجابية قوية في علاج هؤلاء المرضى الذين يعانون أشد المعاناة.

وأكدت"سرور" أن هذا القرار جاء في ضوء تكليفات الرئيس السيسى واهتمامه بالمواطنين مصابى ضمور العضلات وتوفير العلاج اللازم لهم وتخفيف معاناتهم والاستجابة لمطلبهم.

ووجهت "عضو صحة النواب" الشكر لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الدواء المصرى للاستجابة لدعم مرضى ضمور العضلات وتقليل معاناتهم بسرعة تسجيل أول دواء لهم بالسوق المصرى وتخفيف معاناة وآلام هؤلاء المرضى؛ حيث كانوا يستغيثون من أجل توفير العلاج، الأمر الذى دفع هيئة الدواء المصرية إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.

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