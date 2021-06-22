Advertisements

"لا يقل خطرهم عن الإرهاب".. النائب محمد عبد الله زين يطالب بالضرب بيد من حديد على العناصر المعوقة لتطوير السكة الحديد

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالضرب بيد من حديد على كل العناصر التي تعوق عملية التطوير داخل مرفق السكة الحديد، مؤكدا أن التهاون في مواجهة هذه العناصر "جريمة في حق الوطن"، وتستر على فساد يعاقب عليه القانون. 

وأشار النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن استمرار حوادث القطارات بهذه الصورة وما تسببه من ضحايا وخسائر مادية يتطلب تطهير هذا المرفق، لاسيما وأن أغلب التحقيقات عقب كل حادث تثبت وجود إهمال من بعض الموظفين.

ولفت إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا، والذي يسمح بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات، مشددا على سرعة تطبيق القانون، لاسيما في جهات العمل والمرافق العامة الهامة، لمواجهة العناصر التي تمثل خطورة على حياة المواطنين. 

وتابع عضو مجلس النواب: الموظف متعاطي المخدرات المسئول عن حياة المواطنين وكذلك  الموظف المتعمد إعاقة أي خطوات للتطوير، هي نماذج وأمثلة خطرة على المجتمع لا تقل خطورتها عن الإرهاب الذي تواجهه البلاد، والذي يستهدف عرقلة خطوات التنمية بها.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: للأسف الشديد يمتد تأثير تلك العناصر السيئة، إلى العناصر الإيجاببة في مرافق هامة مثل السكة الحديد، حيث يبثون داخلهم روح الفشل والإحباط، وهو ما يمثل خطورة أكبر أيضا. 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة مواجهة تلك العناصر السيئة، وفى نفس مكافأة وتشجيع العناصر الإيجابية حتى يتم بث روح الإنتماء وحب الوطن داخل تلك المرافق الهامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تطوير السكة الحديد النائب محمد عبد الله زين الدين الإرهاب

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل أكرم توفيق لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ 37 دقيقة

"القومي للاتصالات" يكشف تفاصيل المبادرة المتكاملة لذوي الهمم (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل "نقل البرلمان" يطالب الحكومة باستعادة أملاك السكة الحديد

وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول استرداد حقوق ومديونيات السكة الحديد

"صناعة البرلمان" ترد على مخاوف العاملين حول خصخصة شركة الحديد والصلب

البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بين مصر والكويت لتطوير شبكة نقل الكهرباء

فرج عامر: متفاءل بتصريحات "الوزير" عن تطوير السكة الحديد

وكيل "نقل النواب" يطالب "الوزير" بالإشراف بنفسه على المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

09:02 ص

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

08:30 ص

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى