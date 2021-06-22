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سعيد عبده: 800 ناشر يشاركون في معرض الكتاب هذا العام (فيديو)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا من أجل تنظيم معرض الكتاب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في شهر يوليو لأول مرة، وهذا ما يمثل تحديا كبيرا، مؤكدًا أن 800 ناشر سيشاركون في المعرض، بواقع 120 ناشر عربي وأجنبي، بالإضافة إلى التوكيلات.

وأضاف "عبده"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن إقامة هذا المعرض الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط قرار جريء جدا، معقبًا: "بعد طول انتظار، يجهز الناشرون إصدارات جديدة ومتنوعة لأنهم ينتظرون هذا الحدث كل عام كما أنهم يتمنون حدوث حراك كبير لضمان دوران عجلة الإنتاج".

وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن معرض القاهرة له مذاق خاص وزخم مختلفة، ويشهد أكبر عدد من الزوار وأكبر سوق في المنطقة العربي بل والعالم للكتاب العربي، وبالتالي كان الجميع ينتظرون إقامة المعرض، وأتمنى أن ينظم بشكل طيب.

وأردف سعيد عبده، أن المنصة الرقمية ستكون معنية بحجز التذاكر للجمهور وتسجيل الناشرين، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب في تمام الساعة الواحدة، كما سيشهد المعرض خريطة لتحديد اماكن الكتب التي يرغب الزوار في الحصول عليها.

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