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"الأرصاد" تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد 27 يونيو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 إلى الأحد 27 يونيو 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 

ويتوقع الخبراء أن يسود اليوم الثلاثاء 22-6-2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 22 يونيو 2021 إلى الأحد 27 يونيو 2021

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 يونيو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
حالة الطقس يوم الأربعاء 23 يونيو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
حالة الطقس يوم الخميس 24 يونيو
ارتفاع فى حرارة الجو ونشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
 
حالة الطقس يوم الجمعة 25 يونيو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
حالة الطقس يوم السبت 26 يونيو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
حالة الطقس يوم الأحد 27 يونيو
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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