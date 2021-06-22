"الأرصاد" تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد 27 يونيو

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021





ويتوقع الخبراء أن يسود اليوم الثلاثاء 22 -6-2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.





حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 22 يونيو 2021 إلى الأحد 27 يونيو 2021



