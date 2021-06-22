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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 22-6-2021

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 22-6-2021

كرواتيا X إسكتلندا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max    

التشيك X إنجلترا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max    

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كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)

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