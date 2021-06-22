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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 22-6-2021





كرواتيا X إسكتلندا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max





التشيك X إنجلترا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max



