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لهذا السبب..مي عمر توجه الشكر لهيئة الفون والثقافة بدبي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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أعلنت الفنانة مي عمر عن حصولها علي الإقامة الذهبية من دولة الإمارات وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


نشرت مي عمر صورة لدولة الإمارات، وعلقت عليها قائلة:"
خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم علي منحي الاقامة الذهبية بدبي". 

وأضافت مي عمر:" شكر خاص لهيئه الثقافه والفنون بدبي علي دعمها الدائم للفنانين، حفظ الله دوله الامارات حكومة وشعب" .


يذكر أن أخر أعمال مي عمر مسلسل " نسل الاغراب" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة احمد السقا،امير كرارة، سلوي عثمان،محمد مهران،عماد زياده ،ادوارد، ريم سامي ، محمد دياب

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