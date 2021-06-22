لهذا السبب..مي عمر توجه الشكر لهيئة الفون والثقافة بدبي



أعلنت الفنانة مي عمر عن حصولها علي الإقامة الذهبية من دولة الإمارات وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





نشرت مي عمر صورة لدولة الإمارات، وعلقت عليها قائلة:"

خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم علي منحي الاقامة الذهبية بدبي".



وأضافت مي عمر:" شكر خاص لهيئه الثقافه والفنون بدبي علي دعمها الدائم للفنانين، حفظ الله دوله الامارات حكومة وشعب" .





يذكر أن أخر أعمال مي عمر مسلسل " نسل الاغراب" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة احمد السقا،امير كرارة، سلوي عثمان،محمد مهران،عماد زياده ،ادوارد، ريم سامي ، محمد دياب