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مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 22-6-2021

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 22-6-2021

الأرجنتين - باراجواي | الساعة 02:00 مصر، 03:00 السعودية على قناة beIN Sports Max HD 5


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