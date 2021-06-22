



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 22-6-2021.





مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 22-6-2021





الأرجنتين - باراجواي | الساعة 02:00 مصر، 03:00 السعودية على قناة beIN Sports Max HD 5







