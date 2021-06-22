عاجل.. تصادم قطارين في الإسكندرية

شهدت منطقة محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم جرار بقطار من الخلف، مما أسفر عن وقوع مصابين.



وقال مصدر، إن الحادث تسبب في تحطم العربة الأخيرة من القطار الأول، فيما تسبب في سقوط مصابين بكدمات.



وأضاف، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة قد انتقلت إلى موقع الحادث، للاطمئنان عن المصابين ومعاينة الحادث.