الهجرة تعلن إطلاق فيديوهات للرد على الاستفسارات بشأن استخراج الأوراق الثبوتية

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومي لأبنائنا بالخارج، وليس فقط التحدث باللغة العربية، وإنما نستهدف أيضًا توعية المصريين بالخارج بكافة المعلومات والخدمات تلبية لاحتياجاتهم.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن اللواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، والخبير في شئون الجوازات والهجرة والجنسية، سيقوم بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تَرد من المصريين بالخارج؛ لما له من خبرة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التجنيد ومصلحة الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية، والتي سبق وأن تم التعاون معهم لتخصيص شباك واحد للمصريين بالخارج.



وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بحرص الأسر بالخارج على تحميل تطبيق "اتكلم عربي" وتشجيع أبنائهم على التحدث بلغتهم الأم، مثمنة حرص الكثير من المصريين بالخارج على هويتهم المصرية وربط أبنائهم بتاريخهم وجذورهم، مضيفة أن الوزارة استقبلت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج، حول المواقف المختلفة منها: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، سن التجنيد، استخراج شهادات الميلاد، وغيرهم، تزامنًا مع موسم الإجازات خلال الأشهر الحالية.



ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم الاستمرار في تلقي أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني لوزارة الهجرة:، وعبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، وتطبيق «واتس آب» على الرقمين: 01501888879 و01501888897، مضيفة أن الرد سيتم تباعًا في سلسلة من الحلقات ضمن حملة "اتكلم عربي وعيشها مصري"، للرد على كافة هذه الاستفسارات في هذا الشأن، ويتم نشر الردود على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوزارة.



وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التواصل المستمر مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتذليل أي عقبة تواجه المصريين بالخارج، وتقديم الحلول المختلفة لأبنائنا بالخارج وتعميق ربط المصريين بالوطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



ومن ناحيته، أوضح اللواء ناصر درغام ترحيبه بالعمل لخدمة قطاع عريض من أبنائنا المصريين بالخارج، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، فيما يتعلق بموضوعات «الجوازات، والجنسية، وشهادات الميلاد» وكافة الأوراق الثبوتية، التي تمثل مجال خبرته لسنوات طويلة، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وتوضيح الإجراءات المتبعة لاستخراج الأوراق الثبوتية في الحالات المختلفة؛ مؤكدًا أنه سيقدم الخبرة العملية مقرونة بالرأي القانوني، وهو ما يضمن للمصريين بالخارج الحصول على المعلومات في مختلف المواقف التي تواجههم.



وتابع عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، أن الحلقات ستتضمن أيضًا الرد على أسئلة المصريين بالخارج حول ازدواج الجنسية، وحصول الأولاد على الجنسية المصرية حال التزوج بأجنبي أو أجنبية، وشروط حصول الزوج أو الزوجة الأجنبية على الجنسية، وغيرها من الأسئلة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2004، والمكمل للقانون 26 لسنة 1975، والذي يشمل المستندات المطلوبة للمهاجر لتقنين أوضاعه ومزايا ذلك، والمستندات المطلوبة لاستخراج الوثائق المختلفة، وتوضيح تأثير تداعيات وباء كورونا المستجد على توقيتات ومدد استخراج الأوراق الثبوتية المختلفة، وما يرد إلى الوزارة من أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج في هذا الصدد.