Advertisements

وزيرة البيئة تتوجه للفيوم لافتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تتوجه اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمحافظة الفيوم لإفتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه – مركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وكرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينوميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يهدف الى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لانتاج طاقة وسماد حيوى، وكذلك دعم المجتمعات الريفية بمحافظه الفيوم وتحسين مستوى المعيشة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث أن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع ارشادى بسعة 2.5 طن فى اليوم وقدرة انتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية.

ويعتمد المشروع على اللامركزية فى تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم فى القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع، وكذلك توفير فرص عمل دائمة للشباب.

أخبار تهمك

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

10:00 ص

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

10:31 ص

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى