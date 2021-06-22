وزيرة البيئة تتوجه للفيوم لافتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة

تتوجه اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمحافظة الفيوم لإفتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه – مركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وكرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينوميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.



وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يهدف الى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لانتاج طاقة وسماد حيوى، وكذلك دعم المجتمعات الريفية بمحافظه الفيوم وتحسين مستوى المعيشة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث أن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع ارشادى بسعة 2.5 طن فى اليوم وقدرة انتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية.



ويعتمد المشروع على اللامركزية فى تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم فى القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع، وكذلك توفير فرص عمل دائمة للشباب.