Advertisements
الصور الأولى من حادث تصادم جرار بقطار في الإسكندرية
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:16 ص
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على الصور الأولى من حادث تصادم جرار بقطار من الخلف بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية.
وانتقل محافظ الإسكندرية إلى موقع الحادث للاطمئنان على المصابين. فيما أوضح مصدر، إن الحادث تسبب في تحطم العربة الأخيرة من القطار الأول، فيما تسبب في سقوط مصابين بكدمات.
وأضاف، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة قد انتقلت إلى موقع الحادث، للاطمئنان عن المصابين ومعاينة الحادث.
وانتقل محافظ الإسكندرية إلى موقع الحادث للاطمئنان على المصابين. فيما أوضح مصدر، إن الحادث تسبب في تحطم العربة الأخيرة من القطار الأول، فيما تسبب في سقوط مصابين بكدمات.
وأضاف، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة قد انتقلت إلى موقع الحادث، للاطمئنان عن المصابين ومعاينة الحادث.
Advertisements