الصور الأولى من حادث تصادم جرار بقطار في الإسكندرية

حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على الصور الأولى من حادث تصادم جرار بقطار من الخلف بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية.



وانتقل محافظ الإسكندرية إلى موقع الحادث للاطمئنان على المصابين. فيما أوضح مصدر، إن الحادث تسبب في تحطم العربة الأخيرة من القطار الأول، فيما تسبب في سقوط مصابين بكدمات.



وأضاف، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة قد انتقلت إلى موقع الحادث، للاطمئنان عن المصابين ومعاينة الحادث.