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تنطلق في أكتوبر.. ما لا تعرفه عن الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسعى الدولة المصرية، لتطبيق خطة قومية لتنمية الأسرة، بضبط النمو السكاني الذي يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن، إضافةً إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية.

١. وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على البدء في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة.

٢. يتمثل الهدف الاستراتيجي العام للمشروع القومي لتنمية الأسرة، في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

٣. يُطبق المشروع في 9 محافظات هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية.

٤. وتتضمن محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خمسة محاور.

٥. تستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

٦. يتمثل المحور الثاني، في التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة واتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400  جمعية أهلية.

٧. أما المحور الثالث، يستهدف رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.

٨. تتضمن الخطة التنفيذية، التحول الرقمي، والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع.

٩. بينما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.

١٠. إدراج  ملياري جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.

١١. وتنطلق الخطة ااقومية لتنمية الأسرة في أكتوبر المقبل؛ ما يعد إضافة إلى الخطط والمبادرات الأخرى.

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