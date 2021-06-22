تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي لثانوية عامة

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن الهدف من النظام الجديد لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس تقفيل الامتحان وهذا النوع الجديد من الأسئلة يهدف لتحقيق منافسة متوازنة بين الطلاب لتحديد المستويات المختلفة وليس المقصود أن يحصل كل طالب على 100%.





وتابع الوزير فى تصريح له اليوم الثلاثاء: أرجو نصح طلاب الثانوية العامة بالتدريب على الامتحانات من خلال منصة حصص مصر والقنوات التعليمية ومنصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى على التابلت وذلك للتعود على شكل الأسئلة الجديد التى تقيس عمق الفهم.



وقال الوزير: أتمنى من الجميع عدم وصف الامتحان بالسهل أو الصعب وعدم الحديث عما يتعلق بالمدد الزمنية للامتحان وما شابه ذلك لأن هذا الكلام يخص خبراء التقييم ولا يخص من يتم تقييمه ولا يخص أيضا أولياء الأمور.



وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد يضع أسئلتها المئات من الخبراء وليس مستشاري المواد وذلك فى منظومة محكمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية لبناء بنوك أسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة، وليست مثل الماضى.

