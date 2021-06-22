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أكرم حسني يتعاون مع أحمد أمين في مسرحية "لما الرجالة تفك"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يستعد الفنان أكرم حسني لتجربة مسرح جديدة وذلك بعد مسرحيته "عطل فنى" ويشاركه فى بطولة العرض المسرحى المذيع أحمد أمين من تأليف جورج عزمى، واخراج خالد جلال، ومن المفترص الاستعداد لبدء البروفات وعرض المسرحية داخل السعودية.


يذكر أن الفنان أكرم حسني وأحمد أمين تعاونوا معًا قبل ذلك في مسلسل " الوصيه" وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

أخر أعمال أكرم حسني هي كليب " لو كنت " مع هيفاء وهبي من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري،

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