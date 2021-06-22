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بالأسماء والدرجات.. أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
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أكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2020- 2021، اليوم، وأن بنسبة النجاح بلغت نحو75.88%، مشيرا إلى أن عدد من تقدموا اللامتحان.

بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث صرح الأستاذ أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 71 ألف و849 طالب وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 71 ألف 706 طالب وعدد الناجحين 54 ألف و409 طالب.

وأعلن «سويد»، أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للعام 2020- 2021، وهم:

1-أمير أحمد صابر الحفناوي بمجموع الأول280 مدرسة التعليم الأساسي بقويسنا إدارة قويسنا.
2-محمود عادل محمد محمود حجازي بمجموع280 الأول مكررمدرسة اسطنها الانجلبية الاعداديه إدارة الباجور.

3-فاطمة أحمد مصطفى محمد حبيب بمجموع 280 ألاول مكرر مدرسة الغد المشرق الاعداديه الخاصة إدارة تلا.
4-هاجر ياسر عطيه محمد البربري بمجموع 280 الأول مكررصلاح خطاب الاعداديه المشتركه إدارة شبين الكوم.
5-بسملة اسامه محمد عبده الاعرج بمجموع 280الاول مكرر مدرسة التوفيق بمشات شنوان إدارة شبين.
6-اسماء ممدوح عبدالرحمن بدوي بمجموع 280 الأول مكررمدرسة كفر البتانون للتعليم الأساسي اداره شبين الكوم.
7-نور عبدالله لطفي عبدالله صبيحة بمجموع 280 الأول مكررمدرسة الصفوة الخاصة بالباجور إدارة الباجور.
8- احمد خالد سعيد محمد النشار بمجموع 280الاول مكرر مدرسة الشهيد خيري داوود بكفر العرب إدارة تلا.
9-ألاء محمد عبدالله عبدالباقي السيسي بمجموع 280 الأول مكرر مدرسه جنوب الاعداديه المشتركه إدارة تلا.
10-الاء اسامه محمد مصطفى بمجموع 280الاول مكرر مدرسه طه شبرا الاعداديه بنات إدارة قويسنا.

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