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28 يونيو.. العرض المتحفي لأول متحف متخصص للفنون المعاصرة بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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يستعد "مجمع الفنون والثقافة" بجامعة حلوان، لتنظيم المعرض الأول "المنتقى l " والذى يضم أعمال ٣٠ فنان من أساتذة الكليات الفنية بمصر، بقاعة "المرصد" وقاعات "الفسطاط"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.


أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم ان هذا الصرح الفنى الكبير يهدف لدعم الشباب فكريًا وثقافيًا، من خلال اكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها وتقديمها للمجتمع، كما يهدف لربط النشاط العلمي والفني والثقافي بالجامعات والهيئات المصرية والدولية، وتعميق الانتماء وحب الوطن.


أوضح الأستاذ الدكتور أشرف رضا أن متحف الفن المعاصر يعد الأول من نوعه ويجتمع به أكثر من ١٠٠ فنان تحت سقف واحد، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والذى سيتم من خلاله تقديم عرض للمقتنيات الفنية من لوحات وتماثيل ورسوم لفنانى مصر المعاصرين، وأساتذة كليات الفنون المصرية، حيث يساهم هذا المتحف على خلق بيئة ثقافية وفنية من خلال تعريف زوار المتحف من الشباب وطلاب الكليات على إبداعات فنانى مصر.

وأشار الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة إلى أن هذا العرض يعكس التنوع الكبير بين الأجيال فى جميع المدارس الفنية، ووتابع إن جميع الأعمال الفنية بالمتحف تتميز بالحس الفني الجمالي الراقى وقال إن كل الأعمال منتقاه بعناية فائقة من كل الفنانين المصريين.
قام بتنسيق المعرض الفنان سامح إسماعيل مدير العروض بالمجمع.

يذكر أن فعاليات المعرض تبدأ فى تمام الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢١ ويستمر المعرض لمدة شهر يوميًا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرًا (عدا الجمعة والسبت).

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