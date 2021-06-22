Advertisements

التعليم العالي: مستشفياتنا أجرت 20 مليونا و135 ألف مناظرة طبية خلال 2020

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أوضح تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى، دور المستشفيات الجامعية وأعمال تطويرها خلال الـ 7 سنوات الماضية منذ 2014 وحتى عام 2021، وجهود القطاع فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات عن زيادة عدد المستشفيات الجامعية عام 2014 والتي بلغت 88 مستشفى، بينما وصل إلى 115 مستشفى عام 2021 بزيادة 27 مستشفى، بتكلفة إجمالية 16 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن عدد الأسرة عام 2014 (28958) بينما وصل إلى (35825) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (6867) سريرًا، كما بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما وصلت إلى (4830) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (1830) سريرًا بتكلفة إجمالية مليار و800 مليون جنيه، ويمثل حوالى 50% من عدد أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومى.

وأشار التقرير، إلى أن عدد المرضى عام 2014 بلغ (16 مليون سنويًّا)، بينما وصل إلى (20 مليون مريض سنويًّا) عام 2020، ولفت التقرير إلى أنه خلال عام 2020 فقط، قامت المستشفيات الجامعية بإجراء 20 مليونا و135 ألف مناظرة طبية، وإجراء مليون ونصف عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، فضلًا عن إجراء مليون و200 ألف جلسة غسيل كلوى.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

10:00 ص

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

10:31 ص

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى