التعليم العالي: مستشفياتنا أجرت 20 مليونا و135 ألف مناظرة طبية خلال 2020

أوضح تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى، دور المستشفيات الجامعية وأعمال تطويرها خلال الـ 7 سنوات الماضية منذ 2014 وحتى عام 2021، وجهود القطاع فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات عن زيادة عدد المستشفيات الجامعية عام 2014 والتي بلغت 88 مستشفى، بينما وصل إلى 115 مستشفى عام 2021 بزيادة 27 مستشفى، بتكلفة إجمالية 16 مليار جنيه.



وأوضح التقرير أن عدد الأسرة عام 2014 (28958) بينما وصل إلى (35825) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (6867) سريرًا، كما بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما وصلت إلى (4830) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (1830) سريرًا بتكلفة إجمالية مليار و800 مليون جنيه، ويمثل حوالى 50% من عدد أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومى.



وأشار التقرير، إلى أن عدد المرضى عام 2014 بلغ (16 مليون سنويًّا)، بينما وصل إلى (20 مليون مريض سنويًّا) عام 2020، ولفت التقرير إلى أنه خلال عام 2020 فقط، قامت المستشفيات الجامعية بإجراء 20 مليونا و135 ألف مناظرة طبية، وإجراء مليون ونصف عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، فضلًا عن إجراء مليون و200 ألف جلسة غسيل كلوى.



