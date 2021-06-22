Advertisements

محافظ الإسكندرية عن حادث جرار محطة مصر: الإصابات بسيطة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن حادث تصادم جرار بخلفية قطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية بسيط، وأنه تسبب في وقوع مصابين وتلفيات في عربة القطار الأخيرة، وأشار إلى أن المصابين تم توزيعهم في مستشفيتين رأس التين وخليل حماده.

وأوضح أن هناك نحو إصابتين أو ثلاثة بها كسور أما الباقي الإصابات بسيطة، جاء ذلك خلال تفقده الحادث منذ قليل اليوم الثلاثاء.

وشهدت محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم جرار بقطار من الخلف، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وتسبب الحادث في تحطم العربة الأخيرة من القطار الاول، فيما تسبب في سقوط مصابين بكدمات، تم نقلهم إلى مستشفيتين رأس التين وخليل حماده.


وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة إلى موقع حادث القطار، للاطمئنان عن المصابين ومعاينة الحادث.

أخبار تهمك

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 19 ساعة

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

10:00 ص

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

10:31 ص

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى