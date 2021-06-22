محافظ الإسكندرية عن حادث جرار محطة مصر: الإصابات بسيطة



وأوضح أن هناك نحو إصابتين أو ثلاثة بها كسور أما الباقي الإصابات بسيطة، جاء ذلك خلال تفقده الحادث منذ قليل اليوم الثلاثاء.



وشهدت محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم جرار بقطار من الخلف، مما أسفر عن وقوع إصابات.



وتسبب الحادث في تحطم العربة الأخيرة من القطار الاول، فيما تسبب في سقوط مصابين بكدمات، تم نقلهم إلى مستشفيتين رأس التين وخليل حماده.





وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة إلى موقع حادث القطار، للاطمئنان عن المصابين ومعاينة الحادث.





صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن حادث تصادم جرار بخلفية قطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية بسيط، وأنه تسبب في وقوع مصابين وتلفيات في عربة القطار الأخيرة، وأشار إلى أن المصابين تم توزيعهم في مستشفيتين رأس التين وخليل حماده.