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برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب عدم استقرار خدمة الإنترنت وشكاوى المواطنين

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بشأن الانقطاع المتكرر لخدمة الانترنت المنزلى فى العديد من المناطق على الرغم من الطفرة التى شهدها القطاع، ولا يستطيع أحد أن يُنكر ذلك، ولكن أزمة تذبذب الخدمة مازالت موجودة وهناك العديد من الشكاوى بشأنها.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الشكاوى التى وصلته من قبل المواطنين بشأن هذه الأزمة، مما يستوجب الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذا الأمر، لمعرفة هل الموضوع يتعلق بالبنية التحتية فقط، أو القائمين على الخدمة ومقدميها، أم أن هناك بعض الجوانب الفنية التى ينتج عنها الانقطاع المتكرر فى بعض المناطق على وجه التحديد، لافتا إلى أن تحديد السبب سيكون بداية لحل الأزمة، سواء من خلال توجيه الاعتمادات المالية لتحسين البنية التحتية، أو إعادة تدريب مقدمي الخدمة، أو عمل تحديثات للأجهزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة.


وأشار محسب، إلى أن القطاع شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ولكن هناك بعض الملاحظات على الخدمة، منها على سبيل المثال التعامل مع الأزمات بنفس الفكر والمنطق القديم، فعلى الرغم من الوسائل التكنولوجية الحديثة إلا أن بعض مقدمي خدمة ما زالوا يطلبون من المواطنين فصل الراوتر وإعادة تشغيله مرة أخرى فى حال فصل انقطاع الخدمة.


وتساءل عضو مجلس النواب، عن الجدول الزمنى لتركيب الألياف الضوئية فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأنه تم توفير 5.5 مليار جنيه لتوفير كبائن وتوفير السعة المطلوبة لكبائن الإنترنت للمواطنين.

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