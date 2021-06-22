برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب انقطاع خدمة الإنترنت

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن الانقطاع المتكرر لخدمة الإنترنت المنزلى في العديد من المناطق على الرغم من الطفرة التى شهدها القطاع، ولا يستطيع أحد أن يُنكر ذلك، ولكن أزمة تذبذب الخدمة مازالت موجودة.



وأوضح"محسب" في بيان له اليوم، أن هناك العديد من الشكاوى التى وصلته من قبل المواطنين بشأن هذه الأزمة، مما يستوجب الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذا الأمر، هل الموضوع يتعلق بالبنية التحتية فقط، أو القائمين على الخدمة ومقدميها، أم أن هناك بعض الجوانب الفنية التى ينتج عنها الانقطاع المتكرر في بعض المناطق على وجه التحديد.



واستكمل: أن تحديد السبب سيكون بداية لحل الأزمة، سواء من خلال توجيه الاعتمادات المالية لتحسين البنية التحتية، أو إعادة تدريب مقدمي الخدمة، أو عمل تحديثات للأجهزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة.



وأشار"عضو مجلس النواب" إلى أن القطاع شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ولكن هناك بعض الملاحظات على الخدمة، منها على سبيل المثال التعامل مع الأزمات بنفس الفكر والمنطق القديم، فعلى الرغم من الوسائل التكنولوجية الحديثة إلا أن بعض مقدمي خدمة ما زالوا يطلبون من المواطنين فصل الراوتر وإعادة تشغيله مرة أخرى في حال فصل انقطاع الخدمة.