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نقل مصابي حادث قطاري الإسكندرية إلى المستشفيات.. ومصدر: حالتهم مستقرة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تسبب حادث تصادم جرار بقطار من الخلف بمنطقة محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، الى وقوع أضرار يالقطارين ووجود مصابين.

وكانت هلعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات، وحسبما أوضح مصدر بالمحافظة فإن المصابين تم نقلهم على الفور إلى مستشفيات جمال حمادة ورأس التين، وحالتهم مستقرة.

وتواجد فى مكان الحادث القيادات الأمنية والتنفيذية، للوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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