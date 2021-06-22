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رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تنشر بنفسها جميع امتحانات الثانوية العامة التجريبية على موقعها الرسمي لإتاحتها للجميع لأنها تجربة ولمساعدة طلاب المنازل في بيوتهم وليس امتحانا نهائيا يمكن أن يقال على تداوله وصف تسريب.

وأضاف الوزير، عبر إحدى جروبات الواتس اب، أن كل من يدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة التجريبية كاذب، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة النهائية سيتم تأمينها تماما من جهات سيادية ولا مجال لتسريبها.

وتابع: "على الجميع أن يطمئنوا لأن امتحانات الثانوية العامة النهائية لها أسلوب تأمين مختلف مثل كل عام وأكثر".

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