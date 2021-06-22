Advertisements

أول رد من السكك الحديدية في حادث تصادم قطاري الإسكندرية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 251912 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الاسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.

وأوضحت، أنه نتج عن ذلك اصابة عدد 8 أشخاص اصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات، وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدما الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطيًا وتحويلهم للنيابة العامة.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 19 ساعة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ ساعة و 25 دقيقة

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

10:00 ص

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

10:31 ص

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى