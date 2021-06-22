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الري: عقد الإجتماع 36 للجنة الوطنية للمشروع لمتابعة الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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عُقد الإجتماع السادس والثلاثون للجنة الوطنية للمشروع من كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بمقر قطاع مياه النيل، وذلك فى إطار متابعة أنشطة مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمسار المرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع وزيادة الجهود الوطنية والإقليمية للحصول على التمويل اللازم لتلك المرحلة بالإضافة لمناقشة عقد عدد من الفعاليات الخاصة بالمشروع على المستوى الإقليمي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يهدف إلى دعم حركة التجارة والسياحة، وربط الدول ببعضها بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا، كما أنه سيوفر فرصًا وإمكانية للدول الحبيسة للإتصال بالبحار والموانئ العالمية، ويساعد على التعاون والتكامل بين الدول، وتوفير فرص العمل، وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
الري: عقد الإجتماع 36 للجنة الوطنية للمشروع لمتابعة الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
الري: عقد الإجتماع 36 للجنة الوطنية للمشروع لمتابعة الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
الري: عقد الإجتماع 36 للجنة الوطنية للمشروع لمتابعة الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
الري: عقد الإجتماع 36 للجنة الوطنية للمشروع لمتابعة الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
الري: عقد الإجتماع 36 للجنة الوطنية للمشروع لمتابعة الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
الري: عقد الإجتماع 36 للجنة الوطنية للمشروع لمتابعة الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

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وزارة الري قطاع مياه النيل الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الفجر أخبار مصر أخبار اليوم

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