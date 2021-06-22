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الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:30 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الأهلي آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع الرجاء المغربي لضم سفيان رحيمي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن هناك بالفعل مفاوضات مع الرجاء لضم اللاعب المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن حصل مدير التعاقدات على الموافقة المبدئية من سفيان رحيمي للانضمام للمارد الأحمر.

وأضاف خلال تصريحاته للفجر الرياضي ، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، هو من يقود المفاوضات مع رئيس النادي المغربي، ويتبقى الاتفاق فقط على الأمور المالية بين الناديين.

وحسب المصدر، فإن سفيان في طريقه للانضمام للأهلي على طريقة صفقة بدر بانون للعب الفريق الأحمر، ولن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة قبل انتهاء مشوار الفريقين في بطولتي أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل على ملعب السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

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