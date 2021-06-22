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تأجيل عودة الدوري الصيني

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تقرر تأجيل استئناف الدوري الصيني الممتاز، إلى نهاية يوليو على الأرجح، بسبب دخول لاعبي المنتخب الوطني العزل الصحي، بعد قيادة البلاد إلى الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

كان من المقرر استئناف الدوري الصيني، بعد شهر من التوقف بمواجهتين بين البطل ثماني مرات قوانغتشو إف.سي، وتشونغ كينغ أتلتيك، وأخرى بين كينغداو إف.سي، وهينان لونغمين، لكن ألغيت المباراتان.

وأبلغ رئيس الاتحاد الصيني للعبة، تشين شويوان، وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا: "نعيد دراسة ثلاث خطط محددة لإقامة دوري السوبر هذا العام وسط ظروف خاصة".

وتأهلت الصين بنجاح إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأسبوع الماضي، بعد اللعب في الإمارات ودخل الفريق الحجر الصحي في شوتشو، ولن يتمكن من اللعب خلال 21 يوماً.

وأضاف تشين: "الاتحاد الصيني لم يكن أمامه أي خيار سوى إيقاف الدوري لحين عودة اللاعبين".

وأقيمت أول خمس جولات للدوري في أبريل ومايو في بيئة معزولة في سوتشو وقوانغتشو بعد تقسيم 16 فريقاً إلى مجموعتين.

وذكر مصدر أن الخطط المطروحة تشمل العودة لنظام الذهاب والإياب في بقية الموسم، والسماح لعدد محدود من الجماهير في الإستادات.

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