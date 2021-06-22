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القبض على شقيقين سرقوا مخزن أقمشة بمنطقة المقطم

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على شقيقين سرقوا مخزن أقمشة بمنطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مالك شركة أقمشة، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة 170 توب قماش، من داخل مخزن ملكه كائن بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقين – مقيمان بالقاهرة، أحدهما عامل سابق لدى المبلغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بقيامه بعمل مفتاح مصطنع للمخزن إبان عمله طرف المبلغ (بإسلوب المغافلة)، وإستعان بشقيقه فى إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة قيادته، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمخزن قام أحدهما بإستئجاره بدائرة القسم.. وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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