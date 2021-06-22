ننشر اعترافات المتهمة بقتل زوجها بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، حبس ربة منزل، 35 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بقتل زوجها يحمل جنسية عربية "سعودي الجنسية" 62 عاما، بعد أن طعنته بسكين مطبخ في مشاجرة بينهما في منزل أسرتها بقرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر، وادعت أنه كان يذبح خروف وانزلقت السكين منه ليصيب نفسه، فيما كشفت أجهزة الأمن والنيابة عدم صدق الرواية.



أدلت المتهمه باعترافات تفصيلية حول الواقعة، مؤكدة أنها تشاجرت مع زوجها يحمل جنسية دولة عربية "سعودي الجنسية" بسبب الخلافات، وزواجه عليها بعد زوجاهما الذي استمر 13 عاما، واُسفر عن 4 أبناء.



وأضافت المتهمة، أنها وزوجها يقيمون منذ 22 يوما في منزل والدها في قرية كفر الصهبي بشبين القناطر للزيارة، وأنها نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية وزواجه من أخرى عليها فطعنته بالسكين، ونقلته بمساعدة والدها لمستشفي بنها الجامعي، وأخبر والدي جهات التحقيق أن سبب الحادث هو قيام المجني عليه بذبح رأس ضأن فانزلقت يده بالسكين وأصاب نفسه، وجرى نقله للمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة له وإعادته لمسكنهما إلّا أنه توفى بعدها.



كان قد تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بوفاة شخص يحمل جنسية عربية "سعودي الجنسية"، ومقيم قرية كفر الصهبي، ووجود شبهة جنائية عقب ادعاء زوجته إصابته بطعنه سكين أثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.



انتقل الرائد حسام الحسيني معاون مباحث مركز شبين القناطر، وبالفحص تبين أن المجني عليه أصيب بجرح طعني وتوفى أثناء تلقي العلاج في أحد المستشفيات، وادعاء الزوجة أنه أصيب أثناء ذبح خروف بمنزلهم بقرية كفر الصهبي.



بتضييق الخناق على الزوجة والمعاينة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، واعترفت الزوجة أنها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها، مما أثار غضبها فتشاجرت معه، وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنة غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.