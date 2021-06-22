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بيان عاجل من "السكة الحديد" بشأن تصادم قطارين بالإسكندرية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 251912 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الاسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات

ونتج عن ذلك اصابة عدد 8 أشخاص اصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندريةولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدما الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطيًا وتحويلهم للنيابة العامة

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