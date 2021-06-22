في هذا الموعد..محمود العسيلي يحيي حفلًا غنائياً في الساحل الشمالي

يستعد الفنان محمود العسيلي لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً، وذلك يوم الجمعة المقبلة، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، ويعد هذا الحفل أول حفلاته الصيفية، ومن المقرر أن يقدم محمود العسيلي خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة.



وفي سياق آخر، كشف المطرب محمود العسيلي عن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "على خدك"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً:" مستني أتفرج على أول نسخة من الكليب الجديد" على خدك" إن شاء الله الكليب هينزل آخر الشهر ويارب نبتدي الصيف مع بعض بطاقة حلوة".





والجدير بالذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخراً أغنية "بقت معايا"، وهي من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.