التعليم العالي توضح موعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالكليات (فيديو)

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل قرار تعديل سنوات التخرج للطلاب، قائلًا: "إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مادة سنوات التخرج، وأصبحت المظلة التشريعية متاحة أمام المجلس الأعلى للجامعات؛ لاتخاذ الإجراءات الفنية لتنفيذ هذا التعديل".





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن أي طالب كان تخرجه مرتبط بعدد سنوات معينة، بينما حاليًا هناك عدد معين من الساعات المعتمدة، الطالب المجتهد المتميز يستطيع انجاز عدد الساعات المعتمدة في عدد أقل من السنوات، وفقًا لعدد الساعات المعتمدة التي تقره لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، بعد مراجعتها للوائح الكليات الجديدة لتحديد الحد الأدنى للمدة الزمنية للتخرج.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نظام الساعات المعتمدة يعطي مرونة للطالب لاختيار مواد تتسق مع ميوله، موضحًا أنه في كل تخصص دراسي يوجد عدد من المقررات الدراسية هي مقررات اختيارية للطالب بجانب المواد الإجبارية، موضحًا أن الطلاب بنفس الكلية ونفس القسم العلمي يمكنهم الاختيار من بين قائمة مواد وفقًا لميوله ومواهبه.



