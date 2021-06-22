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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر البودر في القاهرة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر البودر بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين لإجراءات من ضبط شخصين أحدهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان بالقاهرة، حال إستقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما (كمية من البودر المخدر–
هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة
بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من
متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللأزمة حيالهما

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