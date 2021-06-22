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لأول مرة مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني على مسرح النافورة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي لاول مرة حفلا للميتزوسوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني والذى يقام تحت عنوان (رحلة البحر المتوسط) بمصاحبة أوركسترا les cordes croisées ويضم مجموعة من العازفين المصريين والفرنسيين وذلك في الثامنة مساء الخميس ٢٤ يونيو علي مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مختارات متفردة من أشهر الاعمال الغنائية العربية لعظماء المطربين منهم اسمهان ، فيروز ، داليدا بالإضافة إلي مقتطفات من اشهر الاوبرات الفرنسية والاسبانية التى اعاد توزيعها الموسيقار احمد الموجي وإخراج موسيقي مصطفي فهمي .

الجدير بالذكر أن فرح الديباني أول فتاة مصرية وعربية تغني في اوبرا باريس و نالت العديد من الجوائز العالمية منها جائزة مؤسسة فاجنر بعد اختيارها كأفضل موهبة اوبرالية شابة من قبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا ، جائزة حسن كامي وتم تكريمها من قبل اوبرا باريس عام 2019 بالإضافة إلي تكريمها بمؤتمر الشباب وجامعة النيل.

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