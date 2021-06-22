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إدارة الشرقية للدخان تحفز اللاعبين قبل مواجهة أسمنت أسيوط

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تدرس إدارة نادي الشرقية للدخان برئاسة المحاسب هاني أمان رئيس الشركة رصد مكافآت خاصة يتم صرفها للاعبين في حالة حمسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز هذا الموسم .

ويحرص أمان على دعم الفريق بكل الإمكانيات ويشتي الطرق من أجل الصعود لدوري الأضواء والشهرة لأول مرّة في تاريخ النادي .

وتسعي إدارة النادي لتحفيز اللاعبين بالمكافات قبل موقعة اسمنت اسيوط في الجولة 29 من أجل حصد الثلاث نقاط وحسم الصعود للممتاز دون النظر للجولة الأخيرة .

ويحتل الشرقية للدخان بقيادة علاء نوح المركز الاول بجدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 55 نقطة .

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