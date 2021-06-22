إدارة الشرقية للدخان تحفز اللاعبين قبل مواجهة أسمنت أسيوط



تدرس إدارة نادي الشرقية للدخان برئاسة المحاسب هاني أمان رئيس الشركة رصد مكافآت خاصة يتم صرفها للاعبين في حالة حمسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز هذا الموسم .



ويحرص أمان على دعم الفريق بكل الإمكانيات ويشتي الطرق من أجل الصعود لدوري الأضواء والشهرة لأول مرّة في تاريخ النادي .



وتسعي إدارة النادي لتحفيز اللاعبين بالمكافات قبل موقعة اسمنت اسيوط في الجولة 29 من أجل حصد الثلاث نقاط وحسم الصعود للممتاز دون النظر للجولة الأخيرة .



ويحتل الشرقية للدخان بقيادة علاء نوح المركز الاول بجدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 55 نقطة .