جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك

كشف طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، عن عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل بين ادارة القلعة البيضاء وفرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.





وقال جبريل في تصريحات تليفزيونية:" نسعى للحفاظ على الركائز الأساسي لفريق الكرة وجميع الألعاب الأخرى، كما أن هناك جلسة مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال 3 أو 4 أيام كحد أقصى، وسيتم حسم مصير اللاعب على إثر تلك الجلسة".





وأضاف:"هناك 5 ملايين جنيهاً دخلت حساب النادي تبرع بهم رجل أعمال ورفض ذكر اسمه، وهذا الأمر هو من شجع مجلس الإدارة على أن يبدأ في تنفيذ الفكرة".





واختتم:"حسين لبيب رئيس الزمالك كان يتواجد مع أشرف صبحى وزير الرياضة في هذا الوقت، وتحدث معى لبيب وقال لهو كلمات مؤثرة".







