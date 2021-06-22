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جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:00 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
غدير أحمد
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كشف طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، عن عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل بين ادارة القلعة البيضاء وفرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال جبريل في تصريحات تليفزيونية:" نسعى للحفاظ على الركائز الأساسي لفريق الكرة وجميع الألعاب الأخرى، كما أن هناك جلسة مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال 3 أو 4 أيام كحد أقصى، وسيتم حسم مصير اللاعب على إثر تلك الجلسة".

وأضاف:"هناك 5 ملايين جنيهاً دخلت حساب النادي تبرع بهم رجل أعمال ورفض ذكر اسمه، وهذا الأمر هو من شجع مجلس الإدارة على أن يبدأ في تنفيذ الفكرة".

واختتم:"حسين لبيب رئيس الزمالك كان يتواجد مع أشرف صبحى وزير الرياضة في هذا الوقت، وتحدث معى لبيب وقال لهو كلمات مؤثرة".


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