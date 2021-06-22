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جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:00 م
غدير أحمد
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كشف طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، عن عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل بين ادارة القلعة البيضاء وفرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وقال جبريل في تصريحات تليفزيونية:" نسعى للحفاظ على الركائز الأساسي لفريق الكرة وجميع الألعاب الأخرى، كما أن هناك جلسة مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال 3 أو 4 أيام كحد أقصى، وسيتم حسم مصير اللاعب على إثر تلك الجلسة".
وأضاف:"هناك 5 ملايين جنيهاً دخلت حساب النادي تبرع بهم رجل أعمال ورفض ذكر اسمه، وهذا الأمر هو من شجع مجلس الإدارة على أن يبدأ في تنفيذ الفكرة".
واختتم:"حسين لبيب رئيس الزمالك كان يتواجد مع أشرف صبحى وزير الرياضة في هذا الوقت، وتحدث معى لبيب وقال لهو كلمات مؤثرة".
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