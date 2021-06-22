25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الثلاثاء، 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى بر الصين الرئيسى خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعًا من 17 حالة تم تسجيلها فى اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا أعلنت فيه أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج باستثناء حالتين تم رصدهما فى إقليم جوانجدونج فى جنوب شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 حالة، مقارنة بـ 19 حالة فى اليوم السابق.