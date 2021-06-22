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"يويفا" يرفض طلب ميونخ

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:00 م
ملعب اليانز ارينا
ملعب اليانز ارينا
وكالات
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كان رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، قاطعا بشأن خطط مدينة ميونخ الألمانية، لإضاءة ملعب "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح، خلال مباراة ألمانيا والمجر في كأس أوروبا، والمخصصة لدعم مجتمع المثليين، والاحتجاج على قانون أقرته الحكومة المجرية.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان: "يويفا منظمة محايدة سياسياً ودينياً".

وأضاف: "بالنظر إلى السياق السياسي لهذا الطلب الذي يعتبر بمثابة رسالة، تهدف إلى قرار اتخذه البرلمان الوطني المجري، يعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لهذا الأمر".

واعرب الاتحاد القاري تفهمه بأن الهدف هو بعث رسالة للترويج إلى التنوع، وتقبله للفكرة مقترحاً تواريخ أخرى لإضاءة الملعب بألوان قوس قزح: في 28 يونيو (يوم مسيرة المثليين)، أو ما بين 3 و 9 يوليو المقبل، حيث يحتفل بيوم شارع كريستوفر في ميونخ.

وقام الاتحاد الأوروبي بالتذكير بأنه قام بحملات منتظمة من أجل التنوع والمساواة في كرة القدم.

وقال: "العنصرية وكراهية المثليين والتمييز على أساس الجنس وجميع أشكال التمييز وصمة عار على مجتمعاتنا، وتمثل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه اللعبة اليوم".

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