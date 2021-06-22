ميدو: لجنة الزمالك السابقة خسرت النادي ملايين بسبب الإهمال

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، اللجنة السابقة، التي كانت تدير نادي الزمالك، مؤكداً أنها كلفت النادي خسارة الكثير من الأموال بسبب الإهمال.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك قد يدفع مليون و500 ألف دولار إلى باتشيكو بسبب إهمال اللجنة السابقة في الزمالك".





واستكمل، "بسبب إهمال الإدارة السابقة، الزمالك مطالب بدفع مليون يورو إلى نادي ماريتمو البرتغالي، بعد بيع محمد ابراهيم إلى المقاصة مقابل 5 مليون جنية".





وأضاف، "إهمال البعض من المجالس السابقة يهدد مستقبل الزمالك، قيمة الغرامات ضد النادي وصلت إلى 17 مليون يورو، أي حوالي ربع مليار جنيه".





وواصل، "أي مجلس يتولى إدارة الزمالك يواجه أزمات عديدة بسبب إهمال المجالس السابقة، أنا لا أتهم أحد داخل نادي الزمالك، ولكن هناك سوء إدارة".





وتابع، "عقد مصطفى محمد القديم مع الزمالك ينتهي في 2024، ولكن اللاعب قام بتجديد عقده لمدة موسمين، قبل الخروج لإعارة جالاتا سراي، وإبراهيم عبد الله خد العقد معاه البيت لمدة شهر فأصبح باطلًا".





وأكد أن لجان التحقيق تعمل في الوقت الحالي على أزمة عدم توثيق عقد مصطفى محمد.



