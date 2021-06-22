Advertisements

آخر تطورات مستقبل فاران مع ريال مدريد

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:09 م
رافائيل فاران
رافائيل فاران
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم الفرنسي رافائيل فاران مع ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وبحسب موقع "ABC" الإسباني، فإن ريال مدريد لا ينوي الإبقاء على فاران الموسم المقبل، طالما لم يجدد تعاقده، وسيتم عرضه للبيع هذا الصيف، مقابل 70 مليون يورو.

ويتقاضى فاران حاليًا 5.5 مليون يورو في الموسم، وعرض عليه ريال مدريد التجديد مقابل 7 ملايين يورو، وهو ما رفضه اللاعب، حيث يشترط الحصول على 13 مليون يورو من أجل التجديد.

وتابعت الشبكة، أن فاران يمتلك عرضين، من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، حيث يرغب الأول في ضمه منذ عدة سنوات، بينما جاء عرض الثاني ليقلب الموازين، خاصة وأنه من الممكن أن يزامل سيرجيو راموس مجددًا في باريس.

وأشارت الشبكة، أن فاران يرفض أن يكون جزءا من صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، إذا قرر المدافع الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

ويرغب ريال مدريد بشدة في ضم مبابي هذا الصيف، ما دفع فاران لرفض فكرة وجوده في صفقة تبادلية إذا قرر الانتقال إلى سان جيرمان.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

منذ نصف ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين

آخر تطورات مستقبل فاران مع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي قد تعيده للزمالك

منذ ساعة و نصف

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الترجي تقتحم المران وتعتدي على اللاعبين بالضرب

منذ ساعة

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من "السكة الحديد" بشأن تصادم قطارين بالإسكندرية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

11:30 ص

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

11:31 ص

بعد التعاقد على 25 مليون جرعة.. الممنوعون من تلقي لقاح جونسون آند جونسون

01:00 م

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

07:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى