آخر تطورات مستقبل فاران مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم الفرنسي رافائيل فاران مع ريال مدريد.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.





وبحسب موقع "ABC" الإسباني، فإن ريال مدريد لا ينوي الإبقاء على فاران الموسم المقبل، طالما لم يجدد تعاقده، وسيتم عرضه للبيع هذا الصيف، مقابل 70 مليون يورو.





ويتقاضى فاران حاليًا 5.5 مليون يورو في الموسم، وعرض عليه ريال مدريد التجديد مقابل 7 ملايين يورو، وهو ما رفضه اللاعب، حيث يشترط الحصول على 13 مليون يورو من أجل التجديد.





وتابعت الشبكة، أن فاران يمتلك عرضين، من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، حيث يرغب الأول في ضمه منذ عدة سنوات، بينما جاء عرض الثاني ليقلب الموازين، خاصة وأنه من الممكن أن يزامل سيرجيو راموس مجددًا في باريس.





وأشارت الشبكة، أن فاران يرفض أن يكون جزءا من صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، إذا قرر المدافع الرحيل إلى باريس سان جيرمان.





ويرغب ريال مدريد بشدة في ضم مبابي هذا الصيف، ما دفع فاران لرفض فكرة وجوده في صفقة تبادلية إذا قرر الانتقال إلى سان جيرمان.



