أمن الإسماعيلية يضبط المتهمين بسرقة إيراد محطة الوقود



وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من كشف ملابسات واقعة سرقة إيراد محطة وقود بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث، وضبط مرتكبى الواقعة.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشات مدير امن الإسماعيلية أخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثالث بسرقة محطة وقود بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالى حصيلة إيراد المحطة من مدير المحطة حال خروجه منها لتوريد المبلغ المالى بأحد البنوك.وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، ضم الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم شرطة ثالث، والرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير ومعاونيه، وتبين من خلال التحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بالمحطة وعدد 4 أشخاص آخرين " جميعهم لهم معلومات جنائية "، ومقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ودراجة نارية، وبإرشادهم تم ضبط جزء من المبلغ المالى وضبط السيارة والدراجة النارية المستخدمتان في ارتكاب الواقعة، وقيامهم بالتصرف في باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.