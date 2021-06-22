قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الترجي تقتحم المران وتعتدي على اللاعبين بالضرب

مازالت الأزمات تحاصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد "الأهلي وي" بالسلام.





وأكدت صحيفة " الصباح" التونسية، أن فريق الترجي استأنف تدريباته الجماعية أمس الإثنين، بعد الهزيمة من الأهلي وتقديم مستوي هزيل.





وأوضحت لصحيفة ان المران شهد اقتحام عدد من جماهير الفريق ملعب التمرين واوقفوا التدريب وسط غياب تام لمسؤولي الفريق مما ترك أكثر من نقطة استفهام.





وأشارت الصحيفة إلي أن جماهير الترجي صبت غضبها على اللاعبين والجهاز الفني وحملتهم مسؤولية الهزيمة والأداء المتواضع ضد الاهلي وحاول البعض منهم الاعتداء على الليبي حمدو الهوني ليتدخل أنيس البدري لحمايته فتعرض للاعتداء من الجماهير.





وأكدت الصحيفة إلي أن محمد أمين بن حميدة ومحمد امين المسكيني قد اصيبا ببعض الخدوش نتيجة المناوشات.





وأشارت الصحيفة إلي أن الحادثة أثارت الرعب في نفوس اللاعبين وخاصة الأجانب منهم بما انهم لم يتعودوا على مثل هذه المشاهد والتي حصلت في غياب غير مبرر لمسؤولي الفريق بما أثار جملة من الاستفسارات لدى اللاعبين.