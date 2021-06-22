روسيا تسجل 16715 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 16715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 16715 إصابة جديدة بالعدوى مقابل 17378 إصابة في اليوم السابق.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 546 حالة وفاة مقابل 440 في اليوم السابق، فيما تماثل 11117 مريضا للشفاء.



